इन बायोपिक फिल्मों पर टिकी हैं सबकी नजरें

इन बायोपिक फिल्मों के लिए हो जाइए तैयार, बड़े सितारे निभाएंगे ऐतिहासिक किरदार

लेखन अंशिका शुक्ला 08:15 am Jul 21, 202608:15 am

क्या है खबर?

आने वाले समय में बॉलीवुड में कई बड़ी बायोपिक फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। इन फिल्मों के जरिए कई बड़े सितारे देश की नामचीन हस्तियों के जीवन को बड़े पर्दे पर जीवंत करते नजर आएंगे। जहां राजकुमार राव क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली का किरदार निभाएंगे, वहीं धनुष पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका में दिखाई देंगे। आइए जानते हैं बॉलीवुड की इन बहुप्रतीक्षित बायोपिक फिल्मों के बारे में।