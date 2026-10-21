'उड़ता तीर' ने पार की सेंसर बोर्ड की अग्निपरीक्षा, फिल्म को मिला ये प्रमाणपत्र

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 'उड़ता तीर' के एक बड़े हिस्से पर कट लगाया है। इसके अंतर्गत भारतीय मैप पर खून दिखाने वाले शॉट को हटाया गया है।

शॉट को कवर करने के लिए बोर्ड ने पिछले शॉट को बढ़ाने के लिए कहा। एंटी-स्मोकिंग डिस्क्लेमर और 'स्मोकिंग किल्स' के साथ शराब पीने वाले दृश्य में एंटी-लिकर डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए कहा गया है।

इन बदलावों के बाद, 'उड़ता तीर' U/A 13+ रेटिंग के साथ पास हुई है।