आयुष्मान खुराना और सारा अली खान ला रहे अनोखी स्पाई कॉमेडी 'उड़ता तीर', कब होगी रिलीज?
क्या है खबर?
बॉलीवुड में पहली बार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जोड़ी एक अनोखी 'स्पाई-कॉमेडी' फिल्म 'उड़ता तीर' के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। विजय कुमार अरोड़ा के निर्देशन में बन रही ये फिल्म सस्पेंस और कॉमेडी का एक जबरदस्त मिश्रण होने वाली है। फिल्म की रिलीज तारीख का भी ऐलान हो गया है। आइए जानें आयुष्मान और सारा की जोड़ी से सजी ये मजेदार फिल्म पर्दे पर कब आएगी।
ऐलान
आयुष्मान और सारा की जोड़ी इस दिन आएगी नजर
आयुष्मान और सारा की आने वाली फिल्म 'उड़ता तीर' के जरिए धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट चौथी बार साथ आए हैं। ये फिल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'द लंचबॉक्स', 'ग्यारह ग्यारह' और लक्ष्य लालवानी की 'किल' के बाद करण जौहर ने एक बार फिर सिख्या एंटरटेनमेंट से हाथ मिलाया है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है, जिसके बाद फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया है।