आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की नई फिल्म का ऐलान

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान ला रहे अनोखी स्पाई कॉमेडी 'उड़ता तीर', कब होगी रिलीज?

लेखन नेहा शर्मा 05:34 pm Apr 16, 202605:34 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड में पहली बार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जोड़ी एक अनोखी 'स्पाई-कॉमेडी' फिल्म 'उड़ता तीर' के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। विजय कुमार अरोड़ा के निर्देशन में बन रही ये फिल्म सस्पेंस और कॉमेडी का एक जबरदस्त मिश्रण होने वाली है। फिल्म की रिलीज तारीख का भी ऐलान हो गया है। आइए जानें आयुष्मान और सारा की जोड़ी से सजी ये मजेदार फिल्म पर्दे पर कब आएगी।