अमिताभ बच्चन के घर पर हमले की साजिश, 2 शूटर गिरफ्तार

अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' पर हमला करने की फिराक में था गैंगस्टर, 2 शूटर गिरफ्तार

लेखन नेहा शर्मा 01:28 pm Nov 15, 202601:28 pm

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने महानायक अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर गोलीबारी की साजिश रची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए 2 कथित शूटरों में से एक दीपक सिंह को मुंबई में ज्यादा समय तक रुकने और इस वारदात को अंजाम देने का निर्देश दिया गया था। गैंगस्टर अमिताभ को 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कथित टिप्पणी के लिए निशाना बनाना चाहता था।