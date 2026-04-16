'सपने वर्सेस एवरीवन' के नए सीजन का ऐलान

'सपने वर्सेस एवरीवन' के नए सीजन के साथ लौटेगी सीरीज, जानिए कब-कहां होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 01:59 pm Apr 16, 202601:59 pm

क्या है खबर?

द वायरल फीवर (TVF) ने अपनी चर्चित वेब सीरीज 'सपने वर्सेस एवरीवन' के नए सीजन का ऐलान कर दिया है। अंबरीश वर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित इस सीरीज का पहला सीजन 2023 में रिलीज हुआ था। सीरीज को लोगों का इतना प्यार मिला कि इसने जनवरी, 2024 में वैश्विक स्तर पर IMDb के शीर्ष 250 टीवी शो की सूची में 7वां स्थान हासिल किया था। अब निर्माता इसका नया सीजन ला रहे हैं, जिसकी रिलीज तारीख भी आ गई है।