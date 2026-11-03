तुषार कपूर को धमकी भरे कॉल से मचा हड़कंप

तुषार कपूर को आया 5 करोड़ की धमकी भरा कॉल, जांच में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच

लेखन अंशिका शुक्ला 10:08 am Nov 03, 202610:08 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर को कथित तौर पर धमकी भरा फोन आया है। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य 'हैरी बॉक्सर' बताया और 5 करोड़ रुपये की मांग की। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, तुषार ने इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को दी। इसके बाद जांच एंटी-एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। फिर क्राइम ब्रांच की टेक्निकल टीम ने कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच की।