फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का नया गाना हुआ जारी, सोनू निगम ने लगाए सुर

लेखन ज्योति सिंह 06:12 pm Apr 14, 202606:12 pm

क्या है खबर?

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' रिलीज के लिए तैयार है। यह साल 2020 में रिलीज हुई यामी गौतम और विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी' की दूसरी कड़ी है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पहला गाना 'छाप तिलक' भी लोगों के बीच अपनी धाक जमाने में कामयाब रहा। अब जी स्टूडियो की ओर से दूसरा रोमांटिक ट्रैक जारी किया गया है, जिसका शीर्षक 'तुम पे ही प्यार आ गया' है।