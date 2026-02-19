फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' OTT पर हुई रिलीज

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' OTT पर रिलीज, जानिए कहां देख सकेंगे

लेखन ज्योति सिंह 09:50 am Feb 19, 202609:50 am

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन दिखाने में नाकामयाब रही। आलोचकों ने फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया दी और इसने दुनियाभर में 49.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया। निर्माताओं की ओर से 18 फरवरी को फिल्म के डिजिटल प्रीमियर का ऐलान किया गया था। अब यह फिल्म OTT पर स्ट्रीम हो चुकी है जिसके बाद फैंस इसे घर बैठकर आराम से देख सकेंगे।