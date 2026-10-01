इस दिन सिनेमाघरों में आएगी 'तू है मेरी किरण'

'तू है मेरी किरण' का पोस्टर जारी, सोनाक्षी की सादगी और जहीर का सनकी अवतार दिखा

लेखन ज्योति सिंह 12:39 pm Oct 01, 202612:39 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के चर्चित जोड़ों में से एक, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी शादी के बाद पहली बार ऑनस्क्रीन तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म 'तू है मेरी किरण' पहला लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी हो गया है। करण रावल द्वारा लिखित और निर्देशित, यह एक रोमांटिक थ्रिलर है जिसका निर्माण विशाल राणा, सर्वेश गोयल, अश्वनी कुमार, मनोज दरक और नृपाल पटेल ने मिलकर किया है। पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज तारीख भी आई है।