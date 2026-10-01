'तू है मेरी किरण' का पोस्टर जारी, सोनाक्षी की सादगी और जहीर का सनकी अवतार दिखा
क्या है खबर?
बॉलीवुड के चर्चित जोड़ों में से एक, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी शादी के बाद पहली बार ऑनस्क्रीन तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म 'तू है मेरी किरण' पहला लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी हो गया है। करण रावल द्वारा लिखित और निर्देशित, यह एक रोमांटिक थ्रिलर है जिसका निर्माण विशाल राणा, सर्वेश गोयल, अश्वनी कुमार, मनोज दरक और नृपाल पटेल ने मिलकर किया है। पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज तारीख भी आई है।
पोस्टर
जानिए कब और कहां आएगी सोनाक्षी-जहीर की फिल्म
'तू है मेरी किरण' के पोस्टर की बात करें, तो इसमें सोनाक्षी एक मासूम और सादगी वाले अंदाज में दिखती हैं, जबकि जहीर एक सनकी-जुनूनी अंदाज में उन्हें घूरते दिख रहे हैं।
इससे संकेत मिलता है कि फिल्म प्यार और जुनून के बीच की हल्की लाइन को दमदार अंदाज में पेश करेगी।
2022 में आई 'डबल XL' के बाद, सोनाक्षी और जहीर की साथ में यह दूसरी फिल्म होगी। इसे 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
SONAKSHI SINHA - ZAHEER IQBAL: 'TU HAI MERI KIRAN' FIRST LOOK UNVEILED – 23 OCT 2026 RELEASE... The first look of #TuHaiMeriKiran is out, offering audiences a glimpse of the upcoming romantic thriller, starring #SonakshiSinha and #ZaheerIqbal.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 1, 2026
Written and directed by Karan… pic.twitter.com/vwQ9BydqHA