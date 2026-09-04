'द रिवोल्यूशनरीज' से जारी हुआ रोहित सराफ-प्रतिभा रांटा का रोमांटिक गाना, सुनकर मिलेगा सुकून

'माहिया' गाने को टी-सीरीज ने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किया है, जिसका फिल्मांकन रोहित और प्रतिभा पर किया गया है। इसका वीडियो ब्रिटिश काल के दौरान पुरानी यादों में ले जाता है।

गाने को आवाज तुषार जोशी और नीति मोहन ने दी है, जबकि बोल लवराज ने लिखे हैं। आकाशदीप सेनगुप्ता ने कंपोज किया है और बंगाली बोल गौरव चक्रवर्ती ने लिखे हैं।

सीरीज में जेसन शाह भी मौजूद हैं, जिन्होंने खूंखार जनरल डायर का किरदार निभाया है।