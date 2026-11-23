तमिलनाडु की सियासत में होगी तृषा कृष्णन की एंट्री?

मुख्यमंत्री विजय के बाद राजनीति में उतरेंगी तृषा कृष्णन? फैंस ने जयललिता जैसा दिया खिताब

लेखन ज्योति सिंह 03:52 pm Nov 23, 202603:52 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के बाद अभिनेत्री तृषा कृष्णन के राजनीति में आने की मांग उठी है। उनके चाहने वालों ने 'इलैया पुराची थलाइवी तृषा पेरावई' नाम का एक फोरम शुरू किया और उनकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता से की है। बता दें कि तमिलनाडु में जयललिता को 'पुराची थलैवी' (क्रांतिकारी नेता) के नाम से जाना जाता था। एक प्रेस रिलीज में समर्थकों ने उम्मीद जताई कि तृषा आगे चलकर विजय के साथ राजनीति में कदम रखेंगी।