ट्रेड एनालिस्ट का बड़ा दावा, 'रामायण' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड; 'धुरंधर' भी छूटेगी पीछे

ट्रेड एनालिस्ट का बड़ा दावा, 'रामायण' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड; 'धुरंधर' भी छूटेगी पीछे
फिल्म ट्रेड एनालिस्ट और थिएटर मालिक विशेष चौहान का मानना है कि रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
उनका यह भी कहना है कि यह फिल्म जबरदस्त हिट 'धुरंधर' की कमाई को भी पीछे छोड़ सकती है।
यह 2 हिस्सों वाली महाकाव्य फिल्म, जिसे नितेश तिवारी निर्देशित कर रहे हैं और प्राइम फोकस स्टूडियोज व DNEG मिलकर बना रहे हैं, इसमें रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान के किरदार में दिखेंगे। इस फिल्म का पहला भाग 6 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगा।
क्या 'रामायण' कर पाएगी 'धुरंधर' से ज्यादा कमाई?
विशेष के मुताबिक, इस फिल्म की सार्वभौमिक अपील और दमदार स्टार कास्ट छोटे शहरों और गांवों समेत हर जगह से दर्शकों को खींच सकती है।
उन्होंने इसकी पहुंच को 'क्रेजी' बताते हुए कहा कि अगर दर्शक इसकी भावनात्मकता और भव्यता के मेल से जुड़ पाते हैं, तो यह 'धुरंधर' जैसी कॉमर्शियल हिट फिल्मों को भी मात दे सकती है।