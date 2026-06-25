ट्रेड एनालिस्ट का बड़ा दावा, 'रामायण' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड; 'धुरंधर' भी छूटेगी पीछे मनोरंजन Jun 25, 2026

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट और थिएटर मालिक विशेष चौहान का मानना है कि रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

उनका यह भी कहना है कि यह फिल्म जबरदस्त हिट 'धुरंधर' की कमाई को भी पीछे छोड़ सकती है।

यह 2 हिस्सों वाली महाकाव्य फिल्म, जिसे नितेश तिवारी निर्देशित कर रहे हैं और प्राइम फोकस स्टूडियोज व DNEG मिलकर बना रहे हैं, इसमें रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान के किरदार में दिखेंगे। इस फिल्म का पहला भाग 6 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगा।