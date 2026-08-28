बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ी 'टॉक्सिक', पहले दिन के मुकाबले आधी भी नहीं हुई कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:34 am Aug 28, 202609:34 am

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसने ओपनिंग डे पर 100 करोड़ से ज्यादा कारोबार करते हुए कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। हालांकि, अगले ही दिन इसके कलेक्शन में भारी गिरावट आई है। आलम यह रहा है कि पहले दिन हुई कमाई के मुकाबले दूसरे दिन का आंकड़ा आधा भी नहीं रहा। दूसरी ओर, इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है।