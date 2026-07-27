2026 में रिलीज टलने वाली बड़ी फिल्में

यश की 'टॉक्सिक' से लेकर 'लव एंड वॉर' तक, टल गई इन फिल्मों की रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 09:00 am Jul 27, 202609:00 am

क्या है खबर?

साल 2026 में कई बड़ी फिल्मों का इंतजार कर रहे दर्शकों को थोड़ी निराशा झेलनी पड़ी है। वजह है कि कई बॉलीवुड और पैन-इंडिया फिल्मों की रिलीज तारीख आगे बढ़ा दी गई है। कुछ फिल्में तो अब सीधे अगले साल ही सिनेमाघरों में आएंगी। आगे खिसकने वाली इन फिल्मों में सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक' और संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। एक नजर उन बड़ी फिल्मों पर, जिनकी रिलीज तारीख बदल गई है।