'टॉक्सिक' से मालामाल होने के लिए यश ने चला ये दांव, होगा जबरदस्त मुनाफा

सैकनिल्क के मुताबिक, यश ने फिल्म निर्माता KVN प्रोडक्शन के साथ एक शानदार समझौता किया है। खबरों की मानें तो, अभिनेता ने 'टॉक्सिक' के लिए कथित ताैर पर 50 करोड़ रुपये की एकमुश्त फीस ली है। वहीं निर्माताओं द्वारा शुरुआती निवेश वसूलने के बाद, यश को शुद्ध मुनाफे का 60% हिस्सा मिलेगा। उधर फिल्म के डिजिटल, सैटेलाइट और संगीत अधिकारों की मांग को देखते हुए, व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि अभिनेता संभावित 150 करोड़ से ज्यादा कमा सकते हैं।

सुरक्षित दांव

निर्माताओं के लिए सुरक्षित दांव होगी 'टॉक्सिक'

'टॉक्सिक' का कथित बजट 300 से 600 करोड़ के बीच होने के बावजूद, अपने निर्माताओं के लिए सुरक्षित दांव साबित हो रही है। यश को 'KGF' फ्रैंचाइजी से मिली लोकप्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज से पहले लाभ कमाना शुरू कर देगी। बरहाल, गीतु मोहनदा द्वारा निर्देशित फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी समेत कई सितारे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसकी भिड़त रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर 2' से होगी।