'टॉक्सिक' की OTT डील में भारी गिरावट

'टॉक्सिक' के सुस्त प्रदर्शन ने यश की उम्मीदों पर फेरा पानी, OTT डील में भारी गिरावट

लेखन ज्योति सिंह 12:02 pm Sep 07, 202612:02 pm

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता यश की फिल्म 'टॉक्सिक' बड़ी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि, फिल्म समीक्षकों और दर्शकों से मिली नकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नतीजन, फिल्म फ्लॉप साबित होकर बॉक्स ऑफिस के आखिरी दौर में पहुंच गई है। इसका सबसे बड़ा असर फिल्म के डिजिटल अधिकारों की कीमत पर पड़ा है। हालिया खबरों के अनुसार, 'टॉक्सिक' को OTT प्लेटफॉर्म से सिर्फ 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मिला है।