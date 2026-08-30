'टॉक्सिक' ने 4 दिन में की कुल इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस: चौथे दिन और घटी 'टॉक्सिक' की रफ्तार, जाने 4 दिनों का कुल कारोबार

लेखन नेहा शर्मा 09:46 am Aug 30, 202609:46 am

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार यश की बहुचर्चित एक्शन-ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को दर्शकों और समीक्षकों से मिला-जुली प्रतिक्रिया मिली है। हालांकि, बंपर एडवांस बुकिंग के बल पर फिल्म ने पहले दिन तो शानदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद बॉक्स ऑफिस कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की गई। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन (शनिवार) भी वीकेंड का कोई खास फायदा फिल्म को नहीं मिला। आइए जानें रिलीज के 4 दिनों में फिल्म की कुल कमाई कितनी है।