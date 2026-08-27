'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'टॉक्सिक' ने आते ही मचाई तबाही, आलोचनाओं के बावजूद कमाई 100 करोड़ के पार

लेखन ज्योति सिंह 10:13 am Aug 27, 202610:13 am

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी। गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित इस एक्शन-थ्रिलर ने पहले दिन 100 करोड़ रुपये के पार जाकर अपना खाता खोला और कई बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को पहले दिन समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। अधिकतर ने नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहानी, स्क्रीनप्ले और निर्देशन की आलोचना की। इसके बावजूद फिल्म ने शानदार कारोबार किया है।