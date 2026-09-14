गणेश उत्सव पर देखें ये एनिमेटेड फिल्में

गणेश चतुर्थी: इन एनिमेटेड फिल्मों के जरिए बच्चों का दिन बनाए खास

लेखन ज्योति सिंह 05:12 pm Sep 14, 202605:12 pm

क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को बच्चों के लिए भी उन्हें एनिमेटेड फिल्में दिखाकर खास बनाया जा सकता है। दरअसल, सिनेमा में एनिमेशन स्टूडियोज द्वारा ऐसी कई फिल्मों का निर्माण किया गया है, जो बप्पा की बाल लीलाओं को दिखाती हैं। कुछ तो बच्चों को सच्ची दोस्ती का पाठ भी पढ़ाती है। ऐसी ही कुछ एनिमेटेड फिल्मों का विकल्प यहां दिया गया है।