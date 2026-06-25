टॉम हॉलैंड ने प्रीमियर पर जेंडया को दिया प्यारा नाम, फिर शादी पर तोड़ी चुप्पी; फैंस हुए दीवाने
रोम में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के प्रीमियर पर, टॉम हॉलैंड ने जेंडया को उनके बीच के नाम 'मैरी' से बुलाया।
उनके फैंस ने जब यह सुना, तो उन्हें इस कपल के रिश्ते की एक बेहद निजी और प्यारी झलक देखने को मिली। यह पल दिखाता है कि कैमरे के पीछे भी उनका रिश्ता उतना ही सच्चा और खूबसूरत है।
जेंडया ने भी फौरन जवाब दिया और दोनों इवेंट के बाद जाने वाली एक खास जगह के बारे में बात करने लगे।
टॉम ने जेंडया से की शादी की पुष्टि
इस इवेंट में दोनों सितारों ने शानदार अंदाज में एंट्री की। जेंडया ने स्पाइडर-वेब डिजाइन वाली एक विंटेज आर्मानी गाउन पहना था, वहीं टॉम बर्गंडी सूट में दिखे।
फिल्मों की बात करें तो, दोनों पर्दे पर एक बार फिर पीटर पार्कर और एम.जे. के रूप में नजर आएंगे, जहां वे अपने किरदारों को एक नई दिशा देंगे।
वहीं, असल जिंदगी में टॉम ने हाल ही में 'एस्क्वायर UK' को दिए एक इंटरव्यू में पुष्टि की है कि उन्होंने और जेंडया ने शादी कर ली है।