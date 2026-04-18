'टोस्टर':  राजकुमार राव की फिल्म में हंसी के ठहाके कम और अजीबोगरीब स्थितियां ज्यादा

'टोस्टर' से पत्रलेखा की प्रोड्यूसर के रूप में शुरुआत

राजकुमार राव ने अपनी दमदार अदाकारी से एक बार फिर वाहवाही बटोरी है। उन्होंने एक कंजूस किरदार को भी दर्शकों से बखूबी जोड़ दिया है। कॉमेडी में टाइमिंग का कमाल होता है, और फिल्म में राजकुमार राव अपना यह हुनर दिखाते हुए नजर आते हैं। इसके बावजूद, फिल्म का पहला भाग रामकांत की कंजूसी पर कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच जाता है और इसमें सहायक किरदारों को उतनी अहमियत नहीं मिल पाती। बतौर प्रोड्यूसर पत्रलेखा की यह पहली फिल्म है। डार्क कॉमेडी पसंद करने वाले दर्शक इसे एक बार देख सकते हैं, लेकिन यह फिल्म अपनी पूरी क्षमता पर खरी नहीं उतरती।