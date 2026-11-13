टीनू आनंद ने खोला अपनी चोट का राज

टीनू आनंद की कैसे टूटी पसलियां? अभिनेता ने खुद सुनाई उस दर्दनाक रात की कहानी

लेखन अंशिका शुक्ला 04:10 pm Nov 13, 202604:10 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता टीनू आनंद को कुछ समय पहले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उन्हें 5 पसलियों में फ्रैक्चर और एक टूटी पसली की वजह से फेफड़े में छेद होने का पता चला था। हालांकि, अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह घर पर आराम कर रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद टीनू ने दी है।