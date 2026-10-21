जानिए कब रिलीज हो रही फिल्म 'ड्यून: पार्ट 3'

'ड्यून: पार्ट 3' के लिए टिकटों की बिक्री शुरू, IMAX में तहलका मचाने आएगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Oct 21, 202610:35 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में शामिल 'ड्यून: पार्ट 3' इस साल सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। डेनिस विलेन्यूव द्वारा निर्देशित इस साइंस फिक्शन और एक्शन-थ्रिलर महाकाव्य के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। इसे भारत समेत दुनियाभर में थिएटर और IMAX स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म में टिमोथी चालमेट, रॉबर्ट पैटिनसन, जेंडाया और जेसन मोमोआ जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फ्रैंक हरबर्ट के लोकप्रिय उपन्यास 'ड्यून मसीहा' पर आधारित होगी।