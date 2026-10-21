टाइगर श्रॉफ की टीम का आया पहला बयान

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद टीम ने जारी किया पहला बयान, किसे दी कानूनी चेतावनी?

लेखन ज्योति सिंह 11:06 am Oct 21, 202611:06 am

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर की शाम जानलेवा हमला हुआ था। इस घटना के बाद उनकी टीम ने पहला आधिकारिक बयान सोशल मीडिया पर जारी किया है। टीम ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी चेतावनी जारी की जो अभिनेता से जुड़ी फर्जी और AI-निर्मित सामग्री फैला रहे हैं। बयान में स्पष्ट किया गया कि टाइगर ने घटनाक्रम को लेकर कोई प्रतिक्रिया या वीडियो जारी नहीं किया है। इसके बावजूद उनसे जुड़ी मनगढ़ंत कहानियां और स्क्रिप्टेड बातें फैलाई जा रही हैं।