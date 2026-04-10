टाइगर श्रॉफ ने बेचा पुणे वाला अपार्टमेंट

टाइगर श्रॉफ ने पुणे वाला अपना आलीशान अपार्टमेंट बेचा, कमाया इतना मुनाफा

लेखन ज्योति सिंह 07:29 pm Apr 10, 202607:29 pm

क्या है खबर?

फिल्मी सितारों रियल एस्टेट में साैदे को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं। ताजा नाम टाइगर श्रॉफ का है, जिन्होंने अपने पुणे स्थित अपार्टमेंट को 8.87 करोड़ रुपये में बेचकर चर्चा बटोरी है। जैपकी द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण डेटा के अनुसार, अभिनेता का यह अपार्टमेंट शहर के हडपसर इलाके में स्थित था। बताया जाता है कि उन्होंने मार्च, 2024 में यह संपत्ति 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जिससे उन्हें निवेश पर लगभग 18.3% का सकल मुनाफा मिला है।