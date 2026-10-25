टाइगर श्रॉफ ने दर्ज कराया बयान

टाइगर श्रॉफ का बयान- गहरे सदमे में हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं; फिर हमला क्यों?

लेखन नेहा शर्मा 11:52 am Oct 25, 202611:52 am

क्या है खबर?

मुंबई में 18 अक्टूबर को हुए जानलेवा हमले के एक हफ्ते बाद क्राइम ब्रांच ने टाइगर श्रॉफ का बयान दर्ज कर लिया है। फुटबॉल ग्राउंड में जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय हुए इस हमले में टाइगर बाल-बाल बचे थे, जबकि उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था। कांच के टुकड़ों और बारूद से घायल हुए टाइगर ने पुलिस को बताया कि वो अभी तक इस खौफनाक घटना के सदमे से उबर नहीं पाए हैं।