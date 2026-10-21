टाइगर श्रॉफ के घायल फैन से मिलने पहुंचीं मां आयशा, अस्पताल में बढ़ाया हौसला

उमेश के दोस्त ने बताया, "आयशा ने अस्पताल आकर उमेश की तबीयत के बारे में पूछा और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने उनके दोस्तों के साथ अपना फोन नंबर भी साझा किया और कहा कि उनकी सर्जरी के बारे में उन्हें जानकारी दी जाए।"

राजभर ने आगे बताया कि आयशा के आने से उमेश और अस्पताल में उनके साथ मौजूद दोस्त बहुत भावुक हो गए। टाइगर की मां के इस कदम ने व्लॉगर के परिवार और दोस्तों का दिल छू लिया।