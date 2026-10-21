गोलीबारी की घटना के बाद काम पर लौटे टाइगर श्रॉफ, शुरू की इस फिल्म की शूटिंग
क्या है खबर?
टाइगर श्रॉफ ने अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए काम पर वापसी कर ली है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता अपनी अगली फिल्म 'लग जा गले' के सेट पर लौट आए हैं, जिसमें उनके साथ पहली बार जाह्नवी कपूर नजर आएंगी। 18 अक्टूबर (रविवार) की शाम टाइगर सार्वजनिक स्थल पर गोलीबारी का शिकार हुए थे। गनीमत रही कि इस घटनाक्रम में वह बाल-बाल बच गए, जबकि उनका कार ड्राइवर घायल हो गया।
परियोजना
फायरिंग की घटना के 2 दिन बाद सेट पर लौटे टाइगर
रिपोर्ट में कहा गया है कि टाइगर ने मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग की घटना के ठीक 2 दिन बाद, 20 अक्टूबर को फिल्म 'लग जा गले' के सेट पर वापसी की है।
यह एक रोमांटिक एक्शन-थ्रिलर है जिसमें वह पहली बार जाह्नवी और लक्ष्य के साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं।
करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, फिल्म का निर्देशन राज मेहता कर रहे हैं जिन्हें 'गुड न्यूज' और 'सेल्फी' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।
देरी
अक्टूबर तक फिल्म की शूटिंग बढ़ाई गई
'लग जा गले' की शूटिंग को पहले अप्रैल, 2026 तक खत्म करने की योजना थी, लेकिन लक्ष्य के लुक में बदलाव के कारण योजना को अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया।
फिल्म को अगले साल तक सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है।
खैर, टाइगर के गोलीबारी मामले में मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनका असली निशाना सलमान खान थे, जिसके बाद टाइगर को विकल्प के तौर पर चुना गया।