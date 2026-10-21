गोलीबारी की घटना के बाद काम पर लौटे टाइगर श्रॉफ, शुरू की इस फिल्म की शूटिंग

रिपोर्ट में कहा गया है कि टाइगर ने मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग की घटना के ठीक 2 दिन बाद, 20 अक्टूबर को फिल्म 'लग जा गले' के सेट पर वापसी की है।

यह एक रोमांटिक एक्शन-थ्रिलर है जिसमें वह पहली बार जाह्नवी और लक्ष्य के साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं।

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, फिल्म का निर्देशन राज मेहता कर रहे हैं जिन्हें 'गुड न्यूज' और 'सेल्फी' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।