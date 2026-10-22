टाइगर गोलीबारी मामले में रणबीर कपूर के घर की रेकी की खबर, फैंस की बढ़ी चिंता

रणबीर इन दिनों 'रामायण' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। ऐसे में रणबीर के फैंस उनके लिए कड़ी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

जहां एक फैन ने ट्वीट किया, 'रणबीर पिछले 3-4 दिनों से असहज हैं और यह दिख रहा है। मुंबई पुलिस ने उन्हें केस की पूरी जानकारी दे दी होगी। वह यकीनन आलिया भट्ट, राहा और अपनी मां को लेकर चिंतित होंगे। अब और प्रमोशन करने की कोई जरूरत नहीं है रणबीर, बस अपने परिवार के साथ रहें।'