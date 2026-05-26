'गली बॉय' और 'मेड इन हेवन' के मेकर्स के ऑफिस में हुई बड़ी चोरी, 119 हार्ड ड्राइव्स हुईं गायब मनोरंजन May 26, 2026

'गली बॉय' और 'मेड इन हेवन' जैसी हिट फिल्में बनाने वाली टाइगर बेबी फिल्म्स को हाल ही में एक बड़े डेटा चोरी का सामना करना पड़ा है।

21 मई को उन्हें पता चला कि उनकी कई हार्ड ड्राइव्स गायब हैं, जिनमें प्रोडक्शन से जुड़ा अहम डेटा था। यह बात तब सामने आई जब एक कर्मचारी को एक खास ड्राइव की जरूरत पड़ी और वो उसे ढूंढ नहीं पाया।

इसके बाद हुई जांच में पता चला कि सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई सारी ड्राइव्स उनके स्टोर रूम से चुपचाप गायब हो चुकी हैं।