'गली बॉय' और 'मेड इन हेवन' के मेकर्स के ऑफिस में हुई बड़ी चोरी, 119 हार्ड ड्राइव्स हुईं गायब
'गली बॉय' और 'मेड इन हेवन' जैसी हिट फिल्में बनाने वाली टाइगर बेबी फिल्म्स को हाल ही में एक बड़े डेटा चोरी का सामना करना पड़ा है।
21 मई को उन्हें पता चला कि उनकी कई हार्ड ड्राइव्स गायब हैं, जिनमें प्रोडक्शन से जुड़ा अहम डेटा था। यह बात तब सामने आई जब एक कर्मचारी को एक खास ड्राइव की जरूरत पड़ी और वो उसे ढूंढ नहीं पाया।
इसके बाद हुई जांच में पता चला कि सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई सारी ड्राइव्स उनके स्टोर रूम से चुपचाप गायब हो चुकी हैं।
किस पर लगा टाइगर बेबी फिल्म्स की हार्ड ड्राइव्स चुराने का आरोप?
इस चोरी के पीछे स्टाफ के सदस्य शाहिद खान का हाथ बताया जा रहा है। उसने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने पांच महीनों में 24 हार्ड ड्राइव्स चुराईं और उन्हें 15,000 से 20,000 रुपये में बेच दीं।
कंपनी की अंदरूनी जांच के बाद पता चला कि कुल 119 ड्राइव्स गायब हैं। इनमें कच्चा फुटेज और बनी हुई फिल्में दोनों भरी थीं।
अब टाइगर बेबी फिल्म्स की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मेहजबीन मुश्ताक शेख ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसे में पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।