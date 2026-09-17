TIFF 2026 में प्रदर्शित हुई फिल्म 'फूलन'

TIFF 2026: रिची मेहता की फिल्म 'फूलन' को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, भावुक हुए दर्शक

लेखन ज्योति सिंह 12:32 pm Sep 17, 202612:32 pm

क्या है खबर?

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (TIFF 2026) में भारतीय फिल्म 'फूलन' का विश्व प्रीमियर हुआ। 16 सितंबर को हुए इस महोत्सव में 2000 से ज्यादा दर्शकों ने न सिर्फ इस फिल्म को देखा, बल्कि खड़े होकर तालियां भी बजाईं और जमकर तारीफ की। रिची मेहता द्वारा निर्देशित और लिखित, यह फिल्म डाकू से विधायक बनीं फूलन देवी की जिंदगी पर आधारित है। इसे TIFF 2026 में महोत्सव के प्रतिष्ठित विशेष प्रस्तुति अनुभाग के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया था।