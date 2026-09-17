TIFF 2026: रिची मेहता की फिल्म 'फूलन' को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, भावुक हुए दर्शक
क्या है खबर?
टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (TIFF 2026) में भारतीय फिल्म 'फूलन' का विश्व प्रीमियर हुआ। 16 सितंबर को हुए इस महोत्सव में 2000 से ज्यादा दर्शकों ने न सिर्फ इस फिल्म को देखा, बल्कि खड़े होकर तालियां भी बजाईं और जमकर तारीफ की। रिची मेहता द्वारा निर्देशित और लिखित, यह फिल्म डाकू से विधायक बनीं फूलन देवी की जिंदगी पर आधारित है। इसे TIFF 2026 में महोत्सव के प्रतिष्ठित विशेष प्रस्तुति अनुभाग के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया था।
प्रमियर
'फूलन' देखकर भावुक हो गए दर्शक
टोरंटो के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थलों में से एक, प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर में बुधवार को 'फूलन' का प्रीमियर हुआ। इस मौके पर हॉल 2000 से ज्यादा दर्शकों से खचाखच भरा रहा।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, फिल्म ने लगभग सर्वसम्मति से तारीफें बटोरीं। दर्शक भावुक हो गए और उन्होंने फिल्म को स्टैडिंग ओवेशन भी दिया।
दर्शकों को भावुक देखकर मेहता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि 'फूलन' ने ठीक वैसा काम किया, जैसी उम्मीद की थी।
फिल्म
फिल्म 'फूलन' के बारे में जानिए
'फूलन' का निर्माण शारीन मंत्री केडिया, किशोर अरोरा, कंवल कोहली और मेहता ने मिलकर नमः पिक्चर्स के बैनर तले किया है। यह अमेजन प्राइम वीडियो की ओरिजनल फिल्म है।
यह एडिशन्स रॉबर्ट लैफॉन्ट द्वारा प्रकाशित बायोपिक, 'आई, फूलन देवी: द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज बैंडिट क्वीन' पर आधारित है। इसमें मुख्य किरदार स्नेहा कुमारी ने निभाया है।
TIFF 2026 में विश्व प्रीमियर के बाद, यह हिंदी एक्शन ड्रामा प्राइम वीडियो पर आएगा। इसकी रिलीज तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है।