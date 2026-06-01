'ठुकरा के मेरा प्यार' सीजन 2 का ट्रेलर जारी, जानिए कब और कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 02:41 pm Jun 01, 202602:41 pm

क्या है खबर?

संचिता बसु और धवल ठाकुर की चर्चित वेब सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार' अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। निर्माताओं ने ट्रेलर जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। सीरीज का निर्देशन श्रद्धा पासी जयराथ ने किया है, जो पहले सीजन के निर्देशन की जिम्मेदारी भी उठा चुकी हैं। वहीं निर्माण बॉम्बे शो स्टूडियोज के बैनर तले किया गया है। जियोहॉटस्टार पर आ रही सीरीज में संचिता और धवल अपने-अपने किरदारों में वापसी करेंगे।