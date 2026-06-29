इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये दमदार फिल्में और सीरीज, जानें कब और कहां देखें

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'जूही मुई', 'सर्वाइवल ऑफ द थिकेस्ट' सीजन 3 और 'ऑब्सेशन'

'जूही मुई' 29 जून से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। इसमें 'बिग बॉस 18' से लोकप्रिय हुईं ईशा सिंह ऑटिज्म से प्रभावित असाधारण प्रतिभाशाली युवती की भूमिका में दिखाई देंगी। कॉमेडी शो 'सर्वाइवल ऑफ द थिकेस्ट' का तीसरा सीजन 2 जुलाई को आने वाला है। नेटफ्लिक्स पर आने वाले इस शो में आप प्रतियोगियों को अजीबोगरीब चुनौतियों से गुजरते हुए देखेंगे। करी बार्कर की 'ऑब्सेशन' 29 जून से भारत में स्ट्रीम होगी। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।