यश को इन फिल्मों ने दिलाया सुपरस्टार का खिताब, रातों-रात बने दर्शकों के चहेते

रॉकिंग स्टार के नाम से मशहूर यश आज भारतीय सिनेमा के शीर्ष सितारों में से एक हैं। टीवी से करियर शुरू करने वाले अभिनेता ने शुरुआती दिनों में बैक स्टेज का काम भी संभाला, लेकिन आज वह अपने प्रशंसकों के दिल पर राज करते हैं। 40 वर्षीय यश, अब पैन इंडिया का सितारा बन चुके हैं जिसका पूरा श्रेय उनकी उन फिल्मों को जाता है, जिन्हें बार-बार देखकर भी मन नहीं भरेगा। यहां देखिए उनकी ऐसी ही कुछ दमदार फिल्में।

#1 'KGF' फ्रैंचाइजी प्रशांत नील के लेखन और निर्देशन से बनी फिल्म 'KGF' (कोलर गोल्ड फील्ड्स) एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। इस एक्शन-ड्रामा फिल्म ने, यश को राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी बनाने का काम किया है। रातों-रात अभिनेता हिंदी पट्‌टी के दर्शकों के चहेते बन गए। 2018 में 'KGF' रिलीज हुई थी जो जबरदस्त सफल रही। 2022 में 'KGF चैप्टर 2' ने रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। इस फिल्म ने दुनियाभर में 1200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था।

#2 & #3 'मास्टरपीस' और 'मिस्टर एंड मिसेज रामचारी' साल 2015 में आई फिल्म 'मास्टरपीस' का निर्देशन मंजू मंडाव्या ने किया था। यश ने अपने अभिनय से हर किसी को दीवाना बना दिया था। फिल्म में उनके एक्शन दृश्य देखने लायक हैं। फिल्म में शान्वी श्रीवास्तव, चिक्कन्ना और सुहासिनी मणिरत्नम जैसे कलाकार भी हैं। यश की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज रामचारी' का निर्देशन संतोष आनंदराम ने किया है। 2014 में आई यह फिल्म कॉलेज लव स्टोरी पर आधारित है। फिल्म की अभिनेत्री राधिका पंडित हैं।

Advertisement