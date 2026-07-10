इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस किंग बनेंगे यश, 'टॉक्सिक' से लेकर 'रामायण' तक ये है सूची

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'टॉक्सिक- ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' और 'रामायण पार्ट 1'

पीरियड गैंगस्टर फिल्म 'टॉक्सिक- ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें यश के साथ-साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत मुख्य किरदार में नजर आएंगे। नितेश तिवारी की माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट 30 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें यश के साथ-साथ रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे और लारा दत्ता दिखाई देंगे।