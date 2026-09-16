सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म 'द वन' का ट्रेलर जारी, जंगल का खौफनाक रहस्य उड़ा देगा होश

लेखन ज्योति सिंह 03:57 pm Sep 16, 202603:57 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर द्वारा निर्मित, यह एक अलौकिक लोककथा और पौराणिक-थ्रिलर है, जिसमें तमन्ना भाटिया भी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है। सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अपून सोनी भी इसका हिस्सा हैं। फिल्म की कहानी बिहार में स्थित 16वीं सदी के वन देवी मंदिर की लोककथाओं से प्रेरित है।