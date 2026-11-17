फिल्म 'द वन' के सीक्वल का हुआ ऐलान

सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की 'द वन' का आएगा सीक्वल, एकता कपूर ने की पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह 10:31 am Nov 17, 202610:31 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की लोक पौराणिक-थ्रिलर फिल्म 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' इस साल 25 सितंबर को सिनेमाघरों में आई थी। 41 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने के बाद इसने 91.49 करोड़ रुपये की वैश्विक कमाई की थी। फिल्म की इस सफलता के बाद, निर्माताओं ने 'द वन' का सीक्वल लाने का ऐलान किया है। खुद निर्माता एकता कपूर ने इसकी रहस्यमयी दुनिया में लौटने और कहानी को आगे ले जाने की पुष्टि की है।