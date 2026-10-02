बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

बॉक्स ऑफिस: 50 करोड़ के पार हुई 'द वन', 'द पैराडाइज' ने किया सबसे कम कारोबार

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am Oct 02, 202610:07 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' ने अपना कब्जा जमा रखा है। कारोबारी दिनों में आकर फिल्म के कलेक्शन में उठा-पटक का दौर जारी है, लेकिन फिर भी इसने एक हफ्ते के अंदर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी ओर, नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' काे संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को इसने अब तक का सबसे कम कारोबार किया है। आइए देखें दोनों फिल्मों का कलेक्शन।