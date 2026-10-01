'द वन' और 'द पैराडाइज' का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस: 'द वन' के आगे सुस्त पड़ी 'द पैराडाइज', जानिए कुल कलेक्शन में कौन आगे

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Oct 01, 202609:36 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' सिनेमाघरों में रिलीज का एक हफ्तार पूरा करने से सिर्फ एक दिन दूर है। कारोबारी दिनों में इसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जल्द यह 50 करोड़ रुपये के क्लब में अपना कदम रखेगी। उधर, नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया और इसकी रफ्तार सुस्त पड़ने लगी है। आइए देखें इन दोनों की ताजा कमाई।