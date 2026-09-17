करोड़ों में खेलते हैं 'वन' के ये सितारे

करोड़ों में खेलते हैं 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के ये सितारे, जानें सिद्धार्थ-तमन्ना की संपत्ति

लेखन अंशिका शुक्ला 06:41 am Sep 17, 202606:41 am

क्या है खबर?

फिल्म 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में फिल्म के पर्दे पर आने से पहले आइए जानते हैं, इसकी स्टार कास्ट की अनुमानित संपत्ति कितनी है।