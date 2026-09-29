'द ट्रेटर्स तेलुगु' में तेजा सज्जा का होगा धमाकेदार डेब्यू

'द ट्रेटर्स तेलुगु' में दिखेगा तेजा सज्जा का नया अंदाज, जानें कब-कहां देख पाएंगे शो

लेखन अंशिका शुक्ला 07:11 pm Sep 29, 202607:11 pm

क्या है खबर?

'द ट्रेटर्स' के 2 सीजन को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद प्राइम वीडियो अब इस लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर ग्लोबल फ्रैंचाइजी 'द ट्रेटर्स' का तेलुगु वर्जन लेकर आ रहा है। इस शो के जरिए तेजा सज्जा रियलिटी कार्यक्रम के होस्ट के रूप में दिखाई देंगे। शो में अलग-अलग पृष्ठभूमि से 20 प्रतिभागी शामिल होंगे। 10 एपिसोड वाला यह रोमांचक शो 4 हफ्तों तक चलेगी और हर गुरुवार दोपहर 12 बजे इसका नया एपिसोड जारी किया जाएगा।