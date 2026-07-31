करोड़ों व्यूज के बावजूद 'रामायण' ट्रेलर टॉप 10 से बाहर, कहां चूक गए निर्देशक?

अगर हम तुलना करें, तो रणबीर की ही फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' को एक दिन में 5 करोड़ 90 लाख व्यूज मिले थे।

'KGF: चैप्टर 2', 'सालार' और खासकर 'आदिपुरुष' (2023) ने तो इससे भी शानदार प्रदर्शन किया।

'आदिपुरुष' को अपने पहले दिन सभी भाषाओं में कुल 7 करोड़ 4 लाख व्यूज हासिल हुए थे। 'रामायण' के ज्यादातर व्यूज हिंदी भाषा से आए, लेकिन कुल मिलाकर यह पीछे ही रह गया। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आजकल दर्शकों को आखिर क्या पसंद आ रहा है?