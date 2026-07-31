करोड़ों व्यूज के बावजूद 'रामायण' ट्रेलर टॉप 10 से बाहर, कहां चूक गए निर्देशक?
निर्देशक नीतेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे बड़े सितारे हैं, 30 जुलाई को रिलीज हुआ था।
ट्रेलर का संगीत हंस जिमर और एआर रहमान जैसे मशहूर कलाकारों ने तैयार किया है, लेकिन इतनी चर्चा और शानदार विजुअल्स के बावजूद, पहले 24 घंटों में इसे सिर्फ 4 करोड़ 89 लाख यूट्यूब व्यूज मिले, जिस वजह से यह टॉप 10 भारतीय फिल्म ट्रेलर्स में जगह नहीं बना सका।
'रामायण' ने दर्ज किए इतने करोड़ हिंदी व्यूज
अगर हम तुलना करें, तो रणबीर की ही फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' को एक दिन में 5 करोड़ 90 लाख व्यूज मिले थे।
'KGF: चैप्टर 2', 'सालार' और खासकर 'आदिपुरुष' (2023) ने तो इससे भी शानदार प्रदर्शन किया।
'आदिपुरुष' को अपने पहले दिन सभी भाषाओं में कुल 7 करोड़ 4 लाख व्यूज हासिल हुए थे। 'रामायण' के ज्यादातर व्यूज हिंदी भाषा से आए, लेकिन कुल मिलाकर यह पीछे ही रह गया। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आजकल दर्शकों को आखिर क्या पसंद आ रहा है?