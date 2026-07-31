संदीप रेड्डी वांगा ने 'रामायण' के ट्रेलर की भव्यता को सराहा, जानिए क्या बोले?
नीतेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 30 जुलाई, 2026 को जारी कर दिया गया है। आते ही यह ट्रेलर हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है।
इसमें रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में हैं, यश रावण की भूमिका निभाते दिखेंगे और साई पल्लवी सीता का रोल कर रही हैं।
फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'ये राम युग का आरंभ है'। उन्होंने यह भी कहा है कि 'धर्म हमेशा अधर्म पर जीत हासिल करेगा।'
'रामायण' फिल्म कब होगी रिलीज?
ट्रेलर में यश रावण के दमदार मोनोलॉग बोलते नजर आते हैं, वहीं रणबीर भगवान राम के रूप में शांत और ताकतवर दिखते हैं।
साई सीता के किरदार में अपनी शालीनता से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। फिल्म में पुष्पक विमान और जटायु जैसे दृश्य बेहद भव्य और शानदार लग रहे हैं।
फिल्म में लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह भी अहम किरदारों में दिखेंगी। 'रामायण' इसी दिवाली सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वहीं, इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है।