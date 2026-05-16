'दृश्यम 3' का महाधमाका, 2 भाषाओं में रिलीज होंगी 2 बिल्कुल अलग कहानियां

अजय देवगन के सामने अब जयदीप अहलावत

इस बार 'दृश्यम 3' का हिंदी और मलयालम वर्जन दर्शकों को दो अलग तरह के सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ चौंकाने वाला है।

हिंदी फिल्म में इस बार अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत की एक नए किरदार में एंट्री हुई है, जिससे विजय सालगांवकर (अजय देवगन) के साथ उनका जबरदस्त और तनाव भरा टकराव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फिल्म के निर्माता मलयालम सिनेमा में भी काफी व्यस्त हैं। वे मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ-साथ एक्टर निविन पॉली जैसे बड़े सितारों के साथ 6 और फिल्मों पर काम कर रहे हैं।