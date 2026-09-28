'द पैराडाइज' में काम करने के लिए सितारों ने ली मोटी रकम

'द पैराडाइज' स्टारकास्ट ने वसूली करोड़ों की फीस, जानें किसे मिले सबसे ज्यादा मोटी रकम

लेखन अंशिका शुक्ला 01:04 pm Sep 28, 202601:04 pm

क्या है खबर?

नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म की कहानी और कलाकारों के अभिनय के साथ-साथ इसकी स्टारकास्ट की फीस को लेकर भी दर्शकों में काफी दिलचस्पी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 'द पैराडाइज' में नजर आए कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के लिए कितनी फीस ली है।