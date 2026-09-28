'द पैराडाइज' स्टारकास्ट ने वसूली करोड़ों की फीस, जानें किसे मिले सबसे ज्यादा मोटी रकम
क्या है खबर?
नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म की कहानी और कलाकारों के अभिनय के साथ-साथ इसकी स्टारकास्ट की फीस को लेकर भी दर्शकों में काफी दिलचस्पी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 'द पैराडाइज' में नजर आए कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के लिए कितनी फीस ली है।
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नानी और कायादू लोहार
'द पैराडाइज' में नानी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें काम करने के लिए उन्हें करीब 35 से 40 करोड़ रुपये फीस मिल रही है।
कायादू लोहार 'द पैराडाइज' में सुब्बुलक्ष्मी का अहम किरदार निभा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फीस 3 से 4 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि दूसरी जगह 5 से 6 करोड़ रुपये तक का दावा किया गया है।
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राघव जुयाल और संपूर्णेश बाबू
'द पैराडाइज' में राघव जुयाल विक्रम मलिक के किरदार में नजर आएंगे। लोग उनके अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं। खबरों के अनुसार, श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए वो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये वसूल रहे हैं।
संपूर्णेश बाबू भी इस फिल्म की स्टार कास्ट का हिस्सा हैं। खबरों के मुताबिक, उनकी फीस लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये आंकी गई है।
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मोहन बाबू और सोनाली कुलकर्णी
मोहन बाबू 'द पैराडाइज' में शिकंजा मालिक का किरदार निभा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए लगभग 4 से 5 करोड़ रुपये फीस ली है।
सोनाली कुलकर्णी भी 'द पैराडाइज' का हिस्सा हैं और खबरों के मुताबिक, उन्हें इस भूमिका के लिए लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये मिले हैं। हालांकि, अभी तक इस रकम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।