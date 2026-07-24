'द ओडिसी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'द ओडिसी' का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जादू बरकरार, जानिए कहां तक पहुंची कमाई

लेखन ज्योति सिंह 10:04 am Jul 24, 202610:04 am

क्या है खबर?

क्रिस्टोफर नोलन की ऐतिहासिक फिल्म 'द ओडिसी' दुनियाभर के साथ-साथ भारत में भी अपना जादू चला रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 7 दिन पूरे कर लिए हैं, और इसकी शानदार कमाई का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं सिनेमाघरों में पहले से मौजूद अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' दूसरे सप्ताह में मजबूती के साथ अपने कदम जमाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। आइए दोनों ही फिल्मों की ताजा कमाई पर डालें एक नजर।