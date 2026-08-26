'द ओडिसी' को IMAX स्कीन्स से हटाया गया

'टॉक्सिक' का असर, ऐतिहासिक प्रदर्शन के बावजूद IMAX स्क्रीन्स से बाहर हुई 'द ओडिसी'

लेखन ज्योति सिंह 12:02 pm Aug 26, 202612:02 pm

क्या है खबर?

यश की फिल्म 'टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। दर्शक जहां सिनेमाघरों में इसका स्वागत करने पहुंचे हैं, वहीं चौंकाने वाली खबर है कि हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' का पत्ता साफ कर दिया गया है। दरअसल, क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारत की 34 IMAX स्क्रीनों पर 40 दिनों से कब्जा जमाए बैठी थी, लेकिन ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद इसका अविश्वसनीय प्रदर्शन अब थम जाएगा।