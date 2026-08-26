'टॉक्सिक' का असर, ऐतिहासिक प्रदर्शन के बावजूद IMAX स्क्रीन्स से बाहर हुई 'द ओडिसी'
क्या है खबर?
यश की फिल्म 'टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। दर्शक जहां सिनेमाघरों में इसका स्वागत करने पहुंचे हैं, वहीं चौंकाने वाली खबर है कि हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' का पत्ता साफ कर दिया गया है। दरअसल, क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारत की 34 IMAX स्क्रीनों पर 40 दिनों से कब्जा जमाए बैठी थी, लेकिन ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद इसका अविश्वसनीय प्रदर्शन अब थम जाएगा।
फैसला
यश की 'टॉक्सिक' ने IMAX स्क्रीनों पर जमाई धाक
बॉलीवुड हंगामा से एक सूत्र ने कहा, "'टॉक्सिक' IMAX में रिलीज हो रही है, इसलिए इसके वितरकों ने सभी IMAX शो बुक करवा लिए हैं। हालांकि, 'द ओडिसी' का प्रदर्शन बिल्कुल अलग है। इतने हफ्ते बाद भी, देशभर में इसके कई शो हाउसफुल चल रहे हैं।"
उन्होंने बताया कि 40वें दिन (25 अगस्त) 'द ओडिसी' का IMAX में आखिरी दिन था। 43 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी थी। जब दर्शक भारी संख्या में फिल्म देखने आ रहे हों, तो यह बड़ी उपलब्धि है।
अनुरोध
'द ओडिसी' को सिंगल IMAX शो भी नहीं दिया गया
सूत्र ने कहा, "'द ओडिसी' के वितरक वार्नर ब्रदर्स ने केवल एक शो IMAX में दिखाने का अनुरोध किया था। दुर्भाग्य से, यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि 'टॉक्सिक' के वितरकों ने स्पष्ट किया था कि वे सभी शो IMAX में दिखाना चाहते हैं।"
बता दें, मैट डैमन और टॉम हॉलैंड अभिनीत 'द ओडिसी' ने 40 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 184.23 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसमें कमाई का करीब 50 प्रतिशत हिस्सा IMAX से आया है।