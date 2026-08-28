'द ओडिसी' IMAX स्क्रीन्स पर फिर लौटी

'टॉक्सिक' की विफलता ने 'द ओडिसी' को IMAX पर फिर चमकाया, 2 दिन में पलटा खेल

लेखन ज्योति सिंह 06:25 pm Aug 28, 202606:25 pm

क्या है खबर?

यश की 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें IMAX स्क्रीन्स भी शामिल थीं। दरअसल, निर्माता चाहते थे कि इस एक्शन-थ्रिलर को IMAX के शौकीन भी देखें, जिसका असर 'द ओडिसी' पर पड़ा। भारत की 34 IMAX स्क्रीन्स पर 40 दिनों तक ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बावजूद सिनेमाघर के मालिकों ने इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर बाजी फिर से 'द ओडिसी' के हाथ आ लगी है।