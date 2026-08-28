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'टॉक्सिक' की विफलता ने 'द ओडिसी' को IMAX पर फिर चमकाया, 2 दिन में पलटा खेल
'द ओडिसी' IMAX स्क्रीन्स पर फिर लौटी

'टॉक्सिक' की विफलता ने 'द ओडिसी' को IMAX पर फिर चमकाया, 2 दिन में पलटा खेल

लेखन ज्योति सिंह
Aug 28, 2026
06:25 pm
क्या है खबर?

यश की 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें IMAX स्क्रीन्स भी शामिल थीं। दरअसल, निर्माता चाहते थे कि इस एक्शन-थ्रिलर को IMAX के शौकीन भी देखें, जिसका असर 'द ओडिसी' पर पड़ा। भारत की 34 IMAX स्क्रीन्स पर 40 दिनों तक ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बावजूद सिनेमाघर के मालिकों ने इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर बाजी फिर से 'द ओडिसी' के हाथ आ लगी है।

वापसी

IMAX स्क्रीन्स पर 'द ओडिसी' की जबरदस्त वापसी

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, बेंगलुरु को छोड़कर देश के सभी IMAX सिनेमाघरों में क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित 'द ओडिसी' को फिर से दिखाया जा रहा है।

एक सूत्र ने कहा, "'टॉक्सिक' उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, इसलिए IMAX सिनेमाघरों को 'द ओडिसी' को दोबारा दिखाने की अनुमति दी गई। यह उम्मीद थी कि अगर ऐसा हुआ भी तो अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद होगा। किसी ने सोचा नहीं था कि 'द ओडिसी' सिर्फ 2 दिनों में वापस आ जाएगी।"

प्रदर्शन

'टॉक्सिक' और 'द ओडिसी' के IMAX पर प्रदर्शन का हाल

जब IMAX स्क्रीन्स से 'द ओडिसी' हटाई गई, तब कोयंबटूर के ब्रॉडवे सिनेमाज ने इसका प्रदर्शन जारी रखा।

26 अगस्त को 'टॉक्सिक' को IMAX पर देखने 51.6 प्रतिशत दर्शक पहुंचे, जबकि ब्रॉडवे सिनेमाज में 'द ओडिसी' की ऑक्यूपेंसी 48.7 प्रतिशत दर्ज हुई।

अगले दिन 'टॉक्सिक' के लिए 17.4 प्रतिशत भीड़ पहुंची, जबकि 'द ओडिसी' 37.6 प्रतिशत पर स्थिर रही।

नतीजन, 'द ओडिसी' के लिए IMAX का रास्ता खुल गया। अब देखना होगा कि यह आगे कैसा प्रदर्शन करती है।

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