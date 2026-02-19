'द केरल स्टोरी 2' को सेंसर बोर्ड ने किया पास, निर्माता विपुल शाह ने जताया आभार

प्रतिक्रिया

निर्माता विपुल शाह बोले- ये हमारे इरादे में विश्वास को दर्शाता है

'द केरल स्टोरी 2' को 'अंडर A' प्रमाणपत्र देते हुए पास किया गया है। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने बोर्ड के इस फैसले पर राहत और संतोष जताते हुए आभार व्यक्ति किया है। HT सिटी से बातचीत में उन्होंने कहा, "यह उस इरादे और ईमानदारी पर उनके विश्वास को दर्शाता है जिसके साथ हमने यह कहानी सुनाई है। यह फैसला विशेष रूप से अहम है, क्योंकि इससे हमें देशभर की युवा लड़कियों और परिवारों तक पहुंचने का मौका मिलता है।"