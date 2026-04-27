फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का पोस्टर जारी

श्रेयस तलपड़े-काजल अग्रवाल की फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का ऐलान, रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह 06:19 pm Apr 27, 202606:19 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड में सामाजिक विषयों पर आधारित कई फिल्में बन चुकी हैं। अब एक और रोमांचक, सामाजिक और राष्ट्रीय ड्रामा पर आधारित फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का ऐलान किया गया है। इसमें श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की नई जोड़ी पहली बार एक-दूसरे के साथ दिखाई देगी। चेट्टन डीके द्वारा निर्देशित और सागर बी शिंदे द्वारा निर्मित और लिखित यह फिल्म एक गंभीर मुद्दे को दिखाने का वादा करती है, जिसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर है।